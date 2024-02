Les agriculteurs lèvent le pied ce lundi mais des blocages sont attendus à la frontière française

Par contre, les agriculteurs comptent bien bloquer la frontière française ce lundi : Les tracteurs doivent se rassembler dans l'Albert I-laan à Furnes et se déplaceront ensuite en colonne via la E40 jusqu'à la frontière française pour installer un blocage filtrant. D'autres blocages seront mis en place à Callicanes et Rekkem.

La police demande à la population d'éviter la zone dans la mesure du possible et met en garde contre des perturbations à destination et en provenance de la France.