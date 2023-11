"L'impact est varié": des enseignants liégeois manifestent ce jeudi, que veulent-ils?

Sandra est institutrice primaire, elle se mobilise aujourd'hui : "J'avais le temps de préparer mes leçons, j’avais le temps d’aider tous mes élèves en difficulté, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. Nous avons une charge administrative plus importante qu'avant. La taille des classes est très importante et dans ces cas-là, venir en aide aux enfants en difficulté, avoir une remédiation immédiate, c'est impossible", déplore t-elle.

L'action, organisée à l'initiative de la CGSP, de la CSC et du SLFP rassemblera les enseignants du fondamental, du secondaire et du supérieur, tous réseaux confondus. Ils se réuniront dès 10h sur la Passerelle Saucy face au bâtiment de l'ancienne Grand'Poste (Place John Cockerill) avant de se diriger, en cortège, vers les bureaux des trois partis du gouvernement.

"Tout membre du personnel qui est dans l'enseignement doit, et à mon avis ressent, ce mal-être général. Les gens n’ont plus envie de venir dans l'enseignement. On a une telle mauvaise image de l'enseignement que je pense que les gens n'ont plus envie, tout simplement", regrette Sandra

Isabelle Buchelot, permanente régionale CSC détaille les revendications: "Nous voulons une diminution de la taille des classes, une attention particulière à la charge administrative qui explose, l'évaluation des membres du personnel nous inquiète aussi toujours par rapport à la mise en place de son second volet notamment. Et puis, on veut un vrai refinancement de l'enseignement. L'enveloppe du supérieur reste très largement insuffisante. Certains membres du personnel ont encore des statuts assez précaires. Je pense aux puéricultrices et au personnel APE".

L'action entend dénoncer les "engagements non-tenus par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles durant ces cinq dernières années" de législature. "En mai 2022, nous avons fait le tour des partis politiques à Liège et ils s'étaient engagés sur plusieurs mesures dont la réduction de la taille des classes, une diminution de la charge administrative et un refinancement de l'enseignement", explique Luc Toussaint, de la CGSP Enseignement Liège. "Ils n'ont pas tenu leurs engagements et les mesures actuelles vont même dans le sens inverse."