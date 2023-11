La moitié du pays en alerte jaune brouillard: prudence sur la route

Si vous prenez la route ce jeudi matin, méfiez-vous pour deux raisons: d'une part à cause des conditions glissantes, bien que l'alerte jaune de l'IRM prenne fin à 10h, et d'autre part, à cause du brouillard givrant.

L'IRM a émis une alerte jaune de 6h à midi ce jeudi : "Ce matin, le brouillard givrant pourra réduire les visibilités à moins de 200 mètres sur la Flandre essentiellement", indique l'institut.