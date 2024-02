"Notre école se porte mieux sans toi": des parents d'élèves veulent empêcher le retour de la directrice, elle force le passage avec la police

Pour cette école située à trois-ponts, l'ambiance était plus que tendue. En cause ? La directrice était de retour au travail aujourd'hui. Celle-ci avait été écartée pour des problèmes relationnels lourds avec élèves, parents et des enseignants. Le Conseil d'État l'a réintégrée administrativement, mais malheureusement, le conflit demeure. Et toute la communauté scolaire est sous tension. "Claudine reste chez toi, notre école se porte mieux sans toi", pouvait-on lire sur un panneau devant l'école.

Et pourtant, certains parents n'ont jamais croisé cette directrice. "Je veux soutenir les professeurs qui en ont besoin. Quand j'ai vu leur état quand ils ont appris l'annonce (le retour de la directrice, NDLR), ça m'a moi aussi mis dans un état pas possible", témoigne la maman d'un élève. Chez les professeurs, même son de cloche. "Le mépris, l'humiliation, les mensonges au travail, l'incompétence. Et tout cela a amené un climat de travail qui n'a cessé de se détériorer", témoigne Nathalie Righi, institutrice.