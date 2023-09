Les 6 éoliennes... c'est non: la commune d'Houffalize prend une claque après le recalage de son projet éolien

La commune d'Houffalize a pris un gros coup sur la tête. Le projet éolien qu'ils portent, qui comprend l'installation de 6 éoliennes de 200m de haut et de 10 autres un peu plus au nord du territoire, vient d'être recalé. Ce dernier devait permettre de produire 160.000 Mwh par an, soit l'équivalent de 10% de la production wallonne pour l'éolien.

La première partie de la demande a été refusée. 6 éoliennes sont recalées par le Ministre wallon de l'aménagement du territoire pour respecter la faune, la flore et le paysage. La ministre de l'environnement avait pourtant décidé de passer outre les avis négatifs de l'administration en donnant son feu vert. Ce refus, malgré un projet jugé presque parfait et adapté en fonction des critiques citoyennes, passe très mal auprès des spécialistes de l'énergie et de la commune.