La rénovation de la place Léopold d'Arlon a-t-elle coûté 3 fois plus cher que prévu? "Ah bon?", s'étonne le bourgmestre

La rénovation a coûté plus cher que ce qui était prévu. "Trois fois le prix?", demande notre journaliste Frédéric Delfosse au bourgmestre. "6 millions de prévu et finalement 20 millions?"

"Ah bon?", réplique Vincent Magnus.

"Ce sont pourtant les chiffres que vous annonciez au début", rétorque Romain Gaudron (Ecolo) qui fait partie de l'opposition.

"Quelques dépassements"

"Il y a eu quelques dépassements", reconnait néanmoins le bourgmestre. "Pour tous les dossiers de toutes les villes. On a une révision des prix entre 15 et 20 %. Je crois que c'est raisonnable. Quand j'entends ce qui se passe ailleurs. On est dans le budget, ce qui était prévu, qui a été représenté au Conseil, comme il y en a à plusieurs reprises, mais on oublie toujours que lorsqu'on construit un parking, il y a aussi des revenus, et il y a aussi des subsides. On a reçu énormément de subsides pour ce dossier. On est très contents que les Arlonais puissent en bénéficier. Ça ne va pas coûter les 20 millions en question. Ça va en coûter environ la moitié."

Le débat en intégralité: