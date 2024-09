Le bourgmestre de Daverdisse pas vraiment favorable au développement de sa commune et au tourisme: "Calmos!"

"Le tourisme, c'est bien, tant qu'il reste diffus", a déclaré Maxime Léonet (Les Engagés), le bourgmestre de Daverdisse, qui est la commune la moins peuplée de Wallonie.

Et à en croire le bourgmestre, il aimerait qu'elle le reste. "On a une belle commune et ça ne sert à rien de la surpeupler. Honnêtement, on s'en sort très bien, nos services fonctionnent, on arrive à équilibrer nos finances. Elle est très bien, qu'elle reste comme ça", a-t-il lancé.