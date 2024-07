Intempéries: un camp scout évacué à Beauraing, "Il y a eu de la panique, c'était impressionnant"

Des camps de scouts ont dû être évacués hier/mardi à cause des intempéries. À Beauraing, des tentes se sont envolées. Des scouts de La Louvière ont passé la nuit dans une salle de la commune.

"Il y a eu tout d’un coup énormément de pluie et beaucoup de vent. Cela a chassé super fort sur les tentes de tout le monde. Toutes les tentes ont percé. La nôtre s’est effondrée", raconte Lison, cheffe responsable de la 5e unité des scouts de La Louvière. "On a appelé les pompiers pour savoir si on devait évacuer. Ils sont venus sur place, et ensuite, on a appelé la commune, pour savoir s’il y avait un endroit pour évacuer. Ce n’était plus possible de dormir sur le camp. 38 guides ont été relogés hier soir dans une salle. Ce ne sont que des dégâts matériels. Il y a eu de la panique sur le camp, car c’était impressionnant sur le moment."