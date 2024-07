Rave party à Couvin: les fêtards sont partis... mais ont annoncé leur retour fin du mois

Après tout un week-end de fêtes illégales, les autorités de Couvin recherchent un moyen d'interdire l'accès à la carrière. Elle a été envahie par 1500 personnes qui ont participé à une rave-party. C'est la quatrième fois que cela arrive et les fêtards promettent de revenir.

"Ici, il y a des constats", montre Claudy Noiret, bourgmestre de la commune. "Il y a l'EDNF qui est présent, la police." Et bien qu'ils aient ramassé une partie, "il y aura des procès-verbaux qui seront mis quand même. Je ne peux pas vous dire encore à l'heure actuelle ce qu'il y en a à ce niveau-là sur le site.

Des blocs de pierres avaient pourtant été installés pour les empêcher d'accéder au site. C'est la quatrième fois que les fêtards vennaient à Couvin. "Il n'y a pas d'habitation", poursuit Claudy Noiret. "C'est un site complètement isolé, c'est une carrière. Il y a la possibilité de mettre des véhicules." Le bourgmestre le reconnaît, il y a là "une facilité de pouvoir s'installer". "Ce site est remarquable. On n'emmerde personne, mais en dehors de cela, la nature en subit quand même les conséquences."

Les fêtards ont annoncé qu'ils reviendraient fin du mois. Une réunion est prévue jeudi entre la commune, la police et le département Nature et Forêts afin de trouver des solutions et d'empêcher l'organisation de nouvelles rave-parties.