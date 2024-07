Un bébé perd la vie lors des intempéries à Uccle: le parc de Wolvendael aurait-il pu être fermé plus tôt?

Un drame s'est produit mardi après-midi dans le parc de Wolvendael à Uccle. Un bébé a perdu la vie à la suite des intempéries "entre 16 et 17h", confirme le bourgmestre Boris Dilliès.

Pourquoi le parc de Wolvendael n'a-t-il pas été fermé plus tôt? Le maïeur nous livre ses explications. "Le parc était fermé à partir de 17h et manifestement, le drame a eu lieu entre 16h et 17h. Les indications météo annonçaient une tempête à partir de 17h. Or, elle a commencé à 16h", indique-t-il.