Face aux orages prévus aujourd'hui, les camps scouts se préparent du mieux qu'ils peuvent

Depuis ce matin, à Philippeville, des scouts se préparent pour les orages de ce soir. Avec de nombreuses tentes et installations sur pilotis, ils doivent faire particulièrement attention.

À noter que tous les camps scouts concernés par l'alerte orage ont reçu des consignes claires. Le chef de la troupe, Syfaka, explique : "Avant l'orage de ce soir, on va vérifier que tous les tendeurs sont bien tendus, que la toile intérieure des tentes soit accrochée aux perches. On va aussi peut-être creuser des tranchées autour de la tente intendance et contrôler que tout le matériel soit à l'abri".