Les remorques sont la cible de vols : les faire graver peut aider la police à les retrouver

En 2023, la zone de police Entre-Sambre et Meuse a constaté pas moins de 11 vols de remorques sur son territoire (Fosses-la-Ville, Floreffe, Profondeville et Mettet). Afin de mieux identifier les remorques, une séance de gravure sera organisée le 20 avril à Mettet. À souligner que cela concerne surtout les petites remorques (750 kg), et celles vendues sans numéro d'identification.

"Si on trouve une remorque chez un particulier, par exemple, et qu'on suppose qu'elle peut être volée parce qu'elle ressemble à une remorque qui a été signalée, seul le numéro gravé va nous permettre de l'identifier. (...) À partir du moment où la remorque a été signalée sur la base de ce numéro d'identification, il suffit de le vérifier et automatiquement, on sait si elle est volée", explique Jean-François Dautreppe, directeur du service de proximité de la Zone de police Entre-Sambre et Meuse.