Le tribunal de Namur contraint d'annuler des audiences en octobre et en novembre: voici pourquoi

Le tribunal de première instance de Namur fait face à une pénurie de personnel qui affecte son fonctionnement. En raison de ce manque de personnel, une vingtaine d’audiences civiles seront ainsi supprimées en octobre et novembre. Les dossiers concernés seront reportés de plusieurs mois, allongeant considérablement les délais de traitement judiciaire.

Cette décision résulte d’un manque de greffiers et d’assistants au sein de l’institution. Le cadre prévoit 33 greffiers et 27 assistants. Actuellement, 8 greffiers et 11 membres du personnel administratif sont absents.