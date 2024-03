"95 % des Belges disposeront d'un point CASH dans un rayon de 5 kilomètres": la structure Batopin présente son réseau de distributeurs de billets

Avec ses distributeurs automatiques de billets "neutres", dissocié des banques, Batopin souhaite faciliter l'accès à l'argent liquide à la suite de la fermeture de nombreuses agences bancaires à travers le pays. Actuellement, il y a environ 1.000 distributeurs de cash en service sur 400 emplacements en Belgique (41% des emplacements prévus) et 17% d'emplacements supplémentaires sont en cours d'installation. Au total, 58% des emplacements étaient donc déjà connus, selon Batopin.

La structure Batopin, mise sur pied en 2020 par les quatre banques principales en Belgique (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) pour développer un réseau de distributeurs automatiques de billets, a révélé vendredi tous les emplacements choisis pour le déploiement des "points CASH" encore à installer. Une démarche qui intervient à mi-chemin du déploiement de ce réseau.

D'ici 2025, Batopin veut en effet exploiter un réseau de 2.510 distributeurs automatiques dans 970 emplacements "points CASH" répartis sur 503 communes belges. Cela fait donc 570 "points CASH" supplémentaires: pour 150, les contrats de location ont déjà été conclus mais pour les 420 restants, Batopin est encore à la recherche d'emplacements.

Pour la première fois, Batopin indique sur son site internet les endroits visés, ce qui doit faciliter cette recherche. "Trouver des bâtiments adaptés reste un défi", reconnait le CEO de Batopin, Jeroen Ghysel. "Ils doivent répondre à une série d'exigences en matière de sécurité, de taille, de stationnement à proximité mais le grand défi est souvent de trouver des bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite ou que nous pouvons rendre accessibles."

Batopin effectue ses recherches en concertation avec les administrations locales mais attend aussi des propositions de particuliers et de bailleurs. "Nous sommes des locataires très intéressants", assure le patron de Batopin. "Nous louons avec des contrats de neuf ans minimum, nous avons des actionnaires solides et nous faisons des investissements importants qui augmentent souvent la valeur de l'immeuble." "95 % des Belges disposeront d'un point CASH dans un rayon de 5 kilomètres en voiture. Mais pour la plupart des gens, la distance sera en réalité bien inférieure à 5 kilomètres. Nous veillons à ce que 40% de tous les points CASH soient installés dans les petites communes et les sections de communes", promet encore Jeroen Ghysel.