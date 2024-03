Les pommes de terre 20% plus chères que l'année dernière: voici pourquoi

Le prix des pommes de terre est en hausse, nous payons en moyenne 20% de plus qu'il y a un an et 38% de plus qu'il y a deux ans. Cela s'explique par l'inflation, et par l'augmentation des prix de l'énergie, mais pas seulement. "La récolte de 2023, a été loin d'être excessive, et d'ailleurs une partie de la récolte n'a pas pu être arrachée, ce qui est exceptionnel, avec donc une faible disponibilité de pommes de terre pour l'ensemble de la saison, et des prix qui étaient déjà élevés vu la pénurie de pommes de terre que nous avons eue en fin de saison dernière. En plus de cette pénurie, s'ajoutent aussi des coûts de manutention, de logistique, de traitement de la pomme de terre, de nettoyage, qui se rajoutent à ça", explique Pierre Lebrun, directeur de la filière wallonne de la pomme de terre.

Un kilo de pommes de terre coûtait en moyenne 1,43€ en 2022, comptez aujourd'hui presque 2€. "Il faut savoir qu'en grande distribution, le circuit de la pomme de terre finalement est long. Depuis le producteur, la pomme de terre passe par un préparateur, donc il y a le transport, ce préparateur calibre les pommes de terre, il les trie avec des taux d'écart de triage qui peuvent être très élevés, donc de l'ordre de 20-25%, ensuite il les lave, il les emballe en petits conditionnements, et c'est bien souvent des conditionnements relativement élaborés, avec de l'information, une poignée pourrait être pratique à transporter, donc tout ça c'est un produit qui est assez élaboré", justifie ensuite Pierre Lebrun.