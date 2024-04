A, B, C, D ou E: le Nutri-Score a-t-il un impact sur les choix alimentaires des Belges?

En revanche, pour les produits portant un Nutri-Score D ou E, la présence de l'étiquette entraîne "une perception de qualité nutritionnelle plus faible et une intention d'achat réduite chez les consommateurs belges".

L'intention d'achat des consommateurs est plus élevée lorsque les aliments arborent un Nutri-Score A ou B, ressort-il d'une nouvelle étude menée par l'institut national de santé publique Sciensano.

Ces résultats mettent en lumière le rôle crucial du système d'étiquetage nutritionnel, dont l'objectif est d'influencer le choix des consommateurs vers une alimentation plus saine et équilibrée, estime Sciensano.

L'étude, commandée par le SPF Santé publique, avait pour objectif d'évaluer l'influence du Nutri-Score sur la perception de la qualité nutritionnelle des aliments et les décisions d'achat des consommateurs belges en présence et en absence d'allégations nutritionnelles et de santé. Au total, 3.000 adultes ont été sondés.