La récolte des pommes de terre a pris du retard à cause du mauvais temps: quel est l'impact sur votre portefeuille?

A cause du mauvais temps, 10% des pommes de terres sont toujours dans les champs. Impossible de les récolter à cause de la boue et maintenant du gel. Si la mauvaise récolte se confirme, les prix du marché de la patate pourraient augmenter.

Des pommes de terre sont presque impossibles à déterrer. "Cela a été compliqué de les sortir à la main alors je vous laisse imaginer avec des machines qui pèsent plusieurs tonnes dans le champ... Pour les retirer, ce n'est pas évident", confie Mathieu Comijn, un producteur de pommes de terre.