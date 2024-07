Aldi teste une nouvelle offre en Belgique: une grande première pour le discounter… que ses concurrents proposaient déjà

Concrètement, les clients se créent un profil dans l'application et reçoivent un QR code à scanner au moment du passage en caisse pour accumuler des points qui peuvent, par la suite être échangés contre des réductions et autres articles gratuits.

Certains utilisateurs belges de l'application Aldi ont pu constater l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité: "Points Aldi". Il s'agit du tout premier programme de fidélité mis en place par l'enseigne discount. Attention toutefois, à l'heure d'écrire ces lignes, il ne s'agit que d'un test à petite échelle. Sont concernés les clients qui font leurs courses en Flandre occidentale et dans le nord du Hainaut.

Aldi à la bourre?

Nous vous le disions, c'est la première fois qu'Aldi propose quelque chose comme ça. Pourtant, la plupart des concurrents offrent déjà ce type de programme, y compris son grand rival Lidl.

Ainsi, Lidl a Lidl Plus qui fonctionne uniquement avec une application et qui permet de bénéficier de réductions et d'offres exclusives. Carrefour a la Carrefour Bonus Card, Colruyt la carte Xtra…

Dès lors, pourquoi se décider maintenant? "Le client évolue et Aldi évolue avec lui", avance Jason Sevestre porte-parole de l’enseigne en Belgique, auprès de Gondola. Il continue: "Avec les nouvelles fonctionnalités de notre application, nous souhaitons récompenser encore davantage les clients fidèles. De plus, nous suivons toujours notre propre chemin. Ce n’est que lorsque nous sommes convaincus de la valeur ajoutée d’un service supplémentaire pour le client que nous décidons de la proposer."