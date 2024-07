La spiruline, super-aliment surnommé l’EPO naturel, est désormais aussi produite en Wallonie: quels sont ses bienfaits?

Sous cette serre de près de 1.000 mètres carrés, toutes les conditions pour cultiver cette micro-algue d’eau douce ont été recréées. Pour se développer, la spiruline a notamment besoin de nutriments, d'eau et d'un léger courant.

C'est une première en Belgique. Une ferme de production artisanale de spiruline vient de voir le jour à Tintigny, en Gaume. La spiruline, c'est une algue microscopique bourrée de nutriments et bien connue pour ses vertus, un super-aliment cultivé d'habitude dans les pays équatoriaux.

"Il faut imaginer qu'elle aime bien se prélasser au soleil, se dorer la pilule, se tourner. Et donc voilà, l'agitation va venir créer un certain courant. C'est pour ça qu'il y a aussi une séparation au milieu pour donner un léger courant. Et va aussi oxygéner un petit peu le bassin légèrement", explique Laurent Deruette, administrateur de la Spiruline de Gaume.

Cette algue microscopique a également besoin de chaleur, beaucoup de chaleur. Il fait 40 à 50 degrés sous la serre, parfois plus. Une température nécessaire au développement de cette algue au goût légèrement salé et aux multiples vertus.

"Ça améliore la vitalité, ça renforce le système immunitaire et ça détoxifie le corps. Ça, c'est le bienfait les plus connus. Mais les sportifs, en consomment régulièrement, on l'appelle l'EPO naturel. Il n'y a pas que les sportifs, c'est vraiment bon pour tout le monde. Des enfants jusqu'aux personnes âgées, en passant par les personnes actives. Ou des personnes qui auraient certaines carences, comme des carences en fer ou des choses comme ça", énumère Laurent Deruette.