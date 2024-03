Panier RTL info/Test Achats: retrouvera-t-on un jour les prix de 2022?

Je ne suis pas Nostradamus, mais j'ai envie de dire que non, malheureusement. Quand on prend différents exemples, comme la pomme de terre dont le prix a augmenté de 40%, je crains qu'on ne revienne jamais aux niveaux de prix que l'on a connus en 2022. L'inflation s'est ralentie, mais on ne reviendra pas à ça.

À qui profite cette inflation?

Les agriculteurs se plaignent, les consommateurs aussi. Entre les deux, il y a des intermédiaires, les distributeurs, les fabricants, c'est là qu'il faut aller chercher. Et donc, il y a de plus en plus d'éléments d'études qui démontrent que certains profitent de la crise. Ce qui est sur la table maintenant, notamment au niveau de cette concertation entre les agriculteurs, les distributeurs et nous-mêmes, c'est très bien. Il faut plus de transparence, plus de régulation ou en tout cas une meilleure régulation et sans doute plus de contrôle. Parce que certains se sont sans doute servis au passage.