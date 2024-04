La Tête dans les étoiles: comment SpaceX a révolutionné l'exploration spatiale

SpaceX propose des technologies avant-gardistes et des défis ambitieux. Elle a réussi à transformer le paysage spatial. Luc Gilson et Pierre-Emmanuel Polis, instructeur à l'Euro Space Center et président de la Mars Society Belgium reviennent sur cette entreprise privée sortie de l'imagination du fantasque Elon Musk.

SpaceX, à la différence d'agences fédérales ou nationales telles que la NASA ou la Station spatiale internationale, est une société privée. Elle a été lancée en 2002 et est signée Elon Musk, "qui rêvait d'aller coloniser Mars et qui pensait déjà depuis longtemps à développer un lanceur", indique Pierre-Emmanuel Polis, instructeur à l'Euro Space Center et président de la Mars Society Belgium.

Et si déjà à l'époque des missions d'Apollo 13 (1970), la capsule de la grande fusée revenait sur Terre mais ne pouvait être réutilisée, cela n'a absolument rien à voir avec la technologie d'Elon Musk. "SpaceX a mis au point des nouveaux matériaux, plus ou moins secrètement puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans", explique Pierre-Emmanuel Polis. Aujourd'hui, "la capsule revient quasiment intacte".

SpaceX développe également des engins inédits tels que la "Falcon 9" qui lance des satellites dans l'espace et ainsi que des astronautes, ou encore le "Starship", un "énorme vaisseau". "Cela sera la plus grande fusée du monde", souligne Pierre-Emmanuel Polis. "Plus de 120 mètres de hauteur, c'est 1/3 de la Tour Eiffel." Et pour boucler la boucle: la NASA a désormais besoin de ce "Starship" pour se poser sur la Lune dans le cadre de la mission Artémis... Une entreprise qui définitivement su se rendre indispensable sur la scène de l'exploartion spatiale.