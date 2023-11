10€ en français, 7€ en néerlandais: "Pourquoi la version qui doit être traduite est-elle moins chère ?", se demande Christian

"C'est un peu surprenant", lance Christian en faisant référence aux prix de la nouvelle bande dessinée Astérix qui diffèrent en fonction de la langue. C'est en faisant ses courses au Colruyt d'Enghien, une commune proche de la frontière linguistique, que l'homme a remarqué l'importante variation de prix: "Astérix en néerlandais coûte 6,95€ et en français, 10,55€." C'est le prix de la version francophone qui interpelle le plus notre alerteur: "À la base, c'est en français, je ne comprends pas comment la version qui doit être traduite est moins chère."

Il y a une différence presque culturelle entre le nord et le sud du pays en ce qui concerne le marché de la bande dessinée: "Dans le nord, on est resté fidèle à un format souple, broché. Du côté francophone, le format souple était majoritaire il y a quelques décennies et petit à petit, on a assisté à un basculement vers le cartonné. Une BD plus prestigieuse, plus coûteuse qui est orientée plus vers un marché de collectionneurs", explique le vendeur.

Comment fixer le prix d'une bande dessinée?

C'est l'éditeur qui fixe le prix d'une BD. Pour y voir plus clair, nous avons interpellé les éditions Casterman. S'il est compliqué de fournir des proportions exactes, on nous apprend que sur la vente d'une bande dessinée, le libraire empoche entre 32 et 38% du prix, l'éditeur entre 45 et 49%, enfin, le reste couvre les coûts de distribution.