Anne-Véronique renonce à un achat car le ticket est uniquement électronique: les magasins peuvent-ils vous refuser la preuve papier?

De plus en plus d’enseignes privilégient le ticket électronique. La Wallonie a même mis fin à l’impression automatique du ticket l’année dernière. Les commerçants ont-ils l’obligation de vous laisser le choix ? En principe, oui. Mais, il n’y a pas d’obligation légale de délivrer un ticket, tout court. Et c’est source de confusion, estime Test Achats.

Quand on finit par renoncer à un achat… pour une question de ticket de caisse. C’est l’histoire d’Anne-Véronique qui a décidé de la partager, via le bouton orange Alertez-nous. En quelques mots, elle raconte "qu’on lui a refusé un ticket de caisse papier dans le Zara de Namur". Ou plutôt qu’on ne lui a pas laissé le choix du papier : "N'ayant pas l'application, il fallait un numéro de GSM, j'ai refusé. Le vendeur a stipulé qu'aucun autre moyen n'était possible, que je pouvais donner un faux numéro si je voulais. Comme je n'avais pas d'autre solution, j'ai renoncé à mon achat". En clair, on proposait à Anne-Véronique de recevoir la preuve de son achat, "uniquement via un numéro de GSM ou l'application".

Nous tentons d’obtenir des explications via le service clients de l’enseigne d’habillement. L’employée du call-center confirme la volonté de se passer du papier : "Depuis la nouvelle mise à jour, ils ont décidé que les factures seront envoyées, uniquement par téléphone ou par mail". Cette dernière alternative ne semble pas avoir été proposée à Anne-Véronique. Soit. Mais, alors que peut faire le client qui ne souhaite ni télécharger l’application, ni communiquer son adresse mail ou son numéro de téléphone? Nous détectons un certain malaise au bout du fil. "Acheter avec un ticket papier, normalement ce n’est plus possible", répond l’employée. Est-ce que cela concerne tous les magasins Zara en Belgique ? "Je ne peux pas vous dire", réagit-elle. Visiblement non, les tickets papiers sont encore disponibles, sur demande, dans de très nombreux magasins de la chaîne.