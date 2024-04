"C’est scandaleux le manque d’hygiène": Ingrid fait une découverte surprenante en ouvrant son sachet de frites surgelées, que peut-elle faire?

A l’intérieur du paquet en plastique, elle aperçoit une sorte de "gros bloc" brunâtre difficile à identifier. "Je n’avais aucune idée de ce que cela pouvait être. Et cela sentait mauvais. C’est scandaleux le manque d’hygiène. Il est même possible d’avoir une intoxication ou d’autres maladies", s’insurge la Montoise.

"Je suis allée faire mes courses dans le magasin Aldi à Ghlin et j’ai acheté un sac de frites surgelées. En rentrant chez moi, j’étais stupéfaite", raconte Ingrid via le bouton orange Alertez-nous.

A la fois dégoûtée et inquiète, Ingrid retourne rapidement au supermarché avec son sachet afin de montrer sa découverte au service clientèle. "L’employée s’est d’abord excusée. Puis, elle m’a dit que c’était sûrement de la graisse, que les frites sont restées dans de l'huile lors de la fabrication du produit à l’usine. Et que cela peut arriver", explique la jeune femme. "Elle a ensuite repris le sachet et m’a directement remboursée", ajoute-t-elle.

Le principe de remboursement en cas de problème épinglé par un client est "très clair", selon le porte-parole d’Aldi. Si une personne n'est pas satisfaite de la qualité de son achat, elle peut demander à être remboursée dans son magasin. "Dans l'idéal, cette demande est accompagnée du ticket de caisse. Il est également toujours préférable de ramener le produit même afin que nous puissions approfondir cette plainte de manière très ciblée", conseille Jason Sevestre.

Le service clientèle m'a remboursée et a directement fait un rapport

Dans tous les cas, le porte-parole recommande fortement de contacter le service clientèle de la chaîne de supermarchés, en exposant les faits de la façon la plus détaillée possible à l’aide de photos par exemple. "Nous pouvons traiter ainsi la plainte avec notre service qualité qui, à son tour, traite la plainte avec notre fournisseur. C’est une procédure que nous appliquons à chaque reprise", assure Jason Sevestre.