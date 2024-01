Après 35 ans, Abdelaziz exclu de sa banque: voici ce qui peut pousser l'institution financière à écarter des clients

Partager:

Au début du mois de décembre, Abdelaziz est tombé des nues. Client depuis 35 ans chez BNP Paribas, l'habitant de Grand-Bigard (Dilbeek) va devoir changer de banque. Cette dernière a inopinément mis fin à leur collaboration. "Sans aucune explication", regrette l'homme de 60 ans. "J’ai effectué de nombreuses transactions avec eux, j’ai acheté et revendu des biens. J’ai acheté des voitures. J’ai eu une société. Tout s’est passé d’une manière formidable. J’ai eu tous les prêts que je voulais. J’ai toujours tout remboursé, je n’ai jamais eu de retard. Je suis propriétaire de plusieurs biens et je suis solvable", souligne Abdelaziz. "Alors que j’ai un compte épargne bien fourni, j’ai demandé un prêt pour la rénovation énergétique. J’ai introduit la demande, et là, la banque m’a dit qu’elle mettait un terme à la collaboration, sans explication. J’ai insisté, mais on n’a pas voulu me la donner."

Le Dilbeekois affirme qu'un collaborateur lui a tout d'abord appris la nouvelle par téléphone. "On me dit qu’ils sont dans l’impossibilité de me transmettre une explication. C’est un droit privé, comme moi, si je veux mettre fin à la collaboration. Voilà ce qu’on me dit. On reçoit ça par surprise. Mais quand vous êtes là depuis 35 ans… Les domiciliations, les ordres permanents… Vous imaginez le travail que ça va demander pour tout modifier, alors que je suis exemplaire. J’ai tout fait en bon père de famille. L’explication est bizarre. Je ne comprends pas ce que j’ai pu faire. Pourquoi, je ne peux pas avoir d’explication ?", s'interroge-t-il Abdelaziz dit avoir déjà transféré une partie de ses économies chez Keytrade Bank. "On n’est qu’un numéro dans cette société. Quand j’ai vu que BNP Paribas allait mettre fin à notre collaboration, je me suis dit que c’était très grave. Cela va me prendre une journée pour modifier tout mes comptes."

Une banque peut généralement fermer un compte sans donner d'explication Si Febelfin, la fédération belge du secteur bancaire, ne peut pas se prononcer précisément sur la situation vécue par Abdelaziz, celle-ci souligne que les banques sont des sociétés commerciales qui peuvent organiser librement leur business et leurs activités. "Elles peuvent donc décider elles-mêmes avec quels clients (entreprises ou particuliers) elles nouent des relations d'affaires, et aussi les relations auxquelles elles mettent fin. Ceci est conforme au principe de la liberté d'entreprise et s'applique bien sûr également au client. S'il n'est pas satisfait, il peut également décider de devenir client d'une autre banque. Leur motivation n’est en général pas requise (principe de la liberté contractuelle de chacune des parties)", explique la porte-parole Charline Gorez. Dans certaines situations, les banques doivent motiver leur choix, et dans d'autres, il leur est interdit de s'exprimer :