Bjorn passe 6 heures PAR JOUR dans les transports en commun pour aller travailler: "Je commence un peu à fatiguer à la fin de la semaine"

Interrogé par nos congrères du quotidien Het Laatste Nieuws, l'homme raconte sa journée. "Chaque jour, je me lève à 3h30 et je me rends en voiture à la gare de Bertrix en quinze minutes. Là, je prends le train jusqu’à Libramont, un trajet de seulement neuf minutes". Sur place il ne lui reste que 4 minutes pour attrapper son train vers Bruxelles-Nord, un trajet de 2h10.

Après sa journée de travail, Bjorn repart pour 3 heures de transports et ne rentre chez lui qu'aux alentours de 20 heures. A 4/5ème et avec un jour de télétravail, l'homme de 42 ans ne doit heureusement pas faire ce voyage tous les jours. "Je commence un peu à fatiguer à la fin de la semaine. Un jour, je me suis endormi dans le train et un contrôleur m’a réveillé au Grand-Duché de Luxembourg alors que ma femme m'attendait à Libramont", raconte-t-il.

En plus de cet horaire de dingue, Bjorn doit s'occuper de ses 5 enfants. "Bien entendu, ils ont tous des activités comme le football, la natation, la danse... On me demande souvent où je trouve mon énergie, mais cela vient peut-être du fait que j’ai eu une enfance assez malheureuse à l’internat".

Malgré tout, le quadragénaire ne pense ni à changer de travail, ni à déménager. "Je suis un fonctionnaire statutaire avec des avantages sociaux auxquels je ne veux pas renoncer pour l’instant. De plus, j’apprécie vraiment mon travail. Je sais et j’apprécie ce que j’ai, et on ne sait jamais si l’herbe est plus verte ailleurs. Quand il fait beau, on part en famille au bord de la Semois et on profite de la journée. Que demander de plus? Un tel havre de paix, ça n’a pas de prix".

Comme si ses journées n'étaient pas encore assez remplies, Bjorn Borie trouve encore le temps de s'investir dans la vie politique locale.