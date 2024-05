"C'est aberrant" : peut-on être assesseur dans une commune néerlandophone en étant francophone ?

Les élections fédérales, régionales et européennes approchent à grands pas. Et comme à chaque nouveau scrutin, des milliers de citoyens sont désignés assesseurs. Un rôle essentiel, parfois mal perçu, mais qui pose surtout de nombreux problèmes dans la lasagne linguistique belge. Alors peut-on se voir convoqué pour trier les bulletins d'une commune dont on ne connait pas la langue ?

Cette question, Alexis, habitant de la commune à facilités d'Espierres-Helchin, en Flandre-Occidentale, se la pose depuis deux semaines. Il a donc décidé de nous contacter via le bouton orange Alertez-nous. Comme une majorité d'habitants de sa localité enclavée au nord du pays, ce cinquantenaire est francophone. Problème: il a récemment été appelé pour dépouiller les urnes à Avelgem, une commune néerlandophone voisine.

Un tirage au sort par cantons

Généralement, ce sont les cantons qui désignent les assesseurs. Un ordinateur effectue un tirage au sort et propose une liste de citoyens qui seront ensuite convoqués sur cette base par le bureau principal du canton. Cette sélection au hasard s'effectue donc selon des territoires spécifiques. Dans de plus rares cas, ce sont les électeurs eux-mêmes qui se portent volontaires auprès des autorités.

C'est la raison pour laquelle Alexis, wallon d'origine et domicilié depuis dix ans en Flandre, a été appelé à Avelgem, situé à 15 kilomètres de chez lui. Cette commune fait en effet partie du même canton électoral que Espierres-Helchin où il réside. "La question reste de savoir comment on peut habiter une région dont on ne parle pas la langue ? Des facilités sont accordées, mais ce n’est pas pour autant que vous êtes protégés de ce genre de choses", se demande l'avocat.

Excuse valable ou non ?

Attention, une possibilité de refus existe bel et bien pour les personnes convoquées. Dès qu'il a reçu sa lettre lui annonçant la nouvelle, Alexis s'est d'ailleurs empressé de demander à être déchargé de cette fonction. Sans succès. Dans un courrier réceptionné quelque temps après sa réclamation, le canton électoral a jugé l'excuse de la langue non-valable. "Je ne comprends pas leur décision, raconte-t-il. C'est comme si on me demandait de partir dépouiller des bulletins en Chine, en Espagne ou dans le fin fond de l’Allemagne".