Gwendoline achète "des places de concert" pour Amir à Mons et assiste à une pièce de théâtre: "C’est scandaleux"

Nous avons contacté le directeur du Théâtre royal de Mons pour comprendre d’où vient l’erreur de qualification de ce spectacle. Salvatore Anzalone assure qu’une pièce de théâtre était bel et bien prévue, un seul en scène plus exactement : "Sélectionné", l’incroyable destin du nageur Alfred Nakache. Le spectacle est d’ailleurs annoncé comme tel dans le dépliant du théâtre et sur les affiches. Il rapporte également avoir reçu quelques plaintes de spectateurs mécontents.

Pour les fausses informations, on ne peut pas faire grand-chose

Concernant les infos (erronées) reprises par le site Info Concert, il indique ne pas travailler avec eux : "Pour les fausses informations, on ne peut pas faire grand-chose. Des sites font la promotion de tout ce qui passe dans les différentes salles. Ils reprennent des infos et on n’a pas de contrôle dessus. Le seul contrôle qu’on a, c’est sur Ticketmaster, et là, c’était correctement annoncé", précise-t-il.



Ticketmaster est d’ailleurs l’unique vendeur sur internet des tickets pour le Théâtre royal de Mons. Et le site Info Concert renvoyait vers cette plateforme pour la réservation, mais visiblement dans ce cas-ci avec de fausses données.



Le directeur confirme également que quelques personnes ont quitté la salle. Il dit comprendre les spectateurs déçus et affirme qu’il va leur répondre en leur proposant une compensation : un remboursement ou des tickets pour le spectacle de leur choix.



Pour éviter les mauvaises surprises et avoir des informations sûres, le mieux est encore de toujours passer par les sites officiels de réservation, plutôt que par les plateformes de recherche sur internet.



Salvatore Anzalone tient à ajouter qu’Amir a eu droit à une "standing ovation" à la fin du spectacle. Il confie également avoir reçu des retours positifs : des personnes qui pensaient assister à un concert et qui ont apprécié la performance de l’artiste.