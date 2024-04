Info ou intox: les traînées blanches des avions dans le ciel peuvent-elles directement influencer la météo?

Jordan résume la chose ainsi : "Ciel bleu le matin, ensuite plusieurs passages d’avions laissant de grandes traînées et quelques heures plus tard, le ciel est complètement couvert". Il nous invite par la même occasion à investiguer la question, en rappelant que "nous et nos enfants respirons le même air".

Le nez en l’air. Les yeux rivés vers le ciel. C’est quelque chose que nous avons déjà tous observé, machinalement, sans y prêter attention : un ciel bleu transpercé de lignes blanches discontinues. Ce n’est pas le cas de Jordan. Le phénomène l’interpelle et il a choisi de nous alerter, via le bouton orange.

Un ciel relativement bleu qui se couvre après le passage de plusieurs avions, est-ce une vision correcte des choses ? Le climatologue confirme : "C'est possible si on a beaucoup d'avions, donc on va apporter beaucoup d'eau très haut en altitude, ce qui peut générer des cirrus (ndlr : nuages élevés à l’apparence de filaments blancs qui ne produisent jamais de précipitations). En tout cas, cela permet d'alimenter des nuages de haute altitude".

Un impact sur la météo et sur le climat

Ces traînées d’avions ont deux effets sur le climat : un effet parasol, un effet refroidissant pendant la journée. En revanche pendant la nuit, et c’est l’effet dominant, ces traînées génèrent un gros effet de serre parce que "l’eau est le principal gaz à effet de serre, et plus cette eau est haute en altitude, plus cet effet-là est important".

Les scientifiques étudient ce phénomène qui participe au réchauffement global. A l’heure actuelle, explique Xavier Fettweis, on estime que "les traînées d’avions seraient responsables d'un réchauffement de l’ordre de 0.1 degré à l'échelle du globe, ce qui n'est pas négligeable".



Le climatologue rappelle que globalement la température a augmenté de 1.5 degré et "il y aurait 5 % qui serait dû au fait d’avoir de plus en plus de traînées d’avions".



Un impact qui s’ajoute aux gaz à effet de serre émis par les avions. Concrètement, "les avions mettent des gaz à effet de serre directement dans l'atmosphère et en plus ils apportent de l'eau à des altitudes où normalement il y en a très peu. Et cette eau ne fait qu’amplifier l'effet de serre lié à la combustion des énergies fossiles", précise le scientifique.

Un événement majeur a permis de mesurer les effets de ce phénomène : les attentats du 11 septembre 2001. "Suite aux attaques, il y a vraiment eu un arrêt du transport par avion, notamment aux États-Unis, du jour au lendemain. Et donc là, on a pu établir le rôle de ces traînées sur le climat".