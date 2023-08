"Je me suis cassé deux côtes": à 76 ans, Raymond a peur de prendre son vélo sur les pistes cyclables wallonnes, il veut que ça change

Plusieurs fois par semaine, Raymond longe la N5 qui relie Genappe à Waterloo avec son vélo. La piste cyclable qu'il doit emprunter à certains endroits est "pratiquement impraticable et très dangereuse". Sur le site de la bataille de Waterloo, sur la partie entre le restaurant La Saline et la ferme de la Haiye Sainte, la piste ne fait plus que quelques centimètres de large. "C’est ça le problème : si on rencontre un autre cycliste un, des deux doit s’arrêter", déplore le cycliste de 76 ans.

Selon lui, l’endroit manque d’aménagement et d’entretien. En cas de mauvais temps, la boue envahit la piste. "Et encore, là les haies ont été taillées, mais quand ce n’est pas le cas, c’est l’enfer. C’est un parcours du combattant, ma femme n’ose même plus venir avec moi à vélo". Raymond voudrait que des travaux soient entrepris. Que le confort et la sécurité des cyclistes soient assurés. Et s’il est exigeant, c’est parce qu’il a souffert de la présence de nids de poule. "Le cycliste devant moi a évité un nid de poule", se souvient Raymond. "Moi, je n’ai pas pu l’éviter. Je suis tombé, je me suis cassé deux côtes, abîmé la clavicule, fracturé le petit doigt. J’ai dû aller aux urgences". Une sacrée mésaventure qui n'a heureusement pas découragé le septuagénaire de pratiquer son activité physique.

Au service public régional, la situation est connue. La piste ciblée par Raymond est d’ailleurs à l’étude. "Nous sommes bien au courant que le revêtement est abîmé", explique Serge Toussaint, porte-parole suppléant du Service Public Wallonie Mobilité et Infrastructures. "Une réunion de la commission provinciale de la sécurité routière aura lieu début septembre justement pour parler du projet avec tous les intervenants et essayer de le faire valider ou voir s’il faut l’amender." Les budgets pour ce type d’aménagement ont été doublés, mais la Wallonie a beaucoup à faire : elle compte 2.300 km de pistes, auxquelles s’ajoutent près de 1.500 km de Ravel. Mais s'il y a du pain sur la planche, la Wallonie est sur la bonne voie (cyclable). C'est en tout cas ce que pense John Nieuwenhuys, responsable du département conseils, accompagnements et études à l'ASBL Pro Velo. "Elle a les moyens de s’améliorer considérablement, mais on revient de loin en Wallonie. C’est-à-dire que c’est un thème qui a été délaissé. Donc, on revient de loin, mais il y a des avancées, tant du point de vue de la gouvernance avec un vrai plan 'Wallonie cyclable 2030', mais aussi au niveau des finances, ce qui va permettre de soutenir les collectivités pour l’aménagement de leurs voies cyclables."

La piste empruntée par Raymond sera probablement rénovée et élargie à certains endroits. Si le projet est validé, le chantier pourrait débuter en 2024.