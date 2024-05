"Je peux tout recommencer": la maison de Bruno, fraîchement rénovée, est fissurée à cause… de la chaussée à proximité

Bruno nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Ce Seneffois est excédé par les dégradations dans sa maison qui sont dues, selon lui, à la circulation sur la chaussée à proximité. Ses voisins font le même constat: l'état de la voirie provoque des vibrations qui abîment les habitations.

"Lorsque les poids lourds ou les voitures passent à vive allure, nos maisons deviennent des trampolines", dénonce notre alerteur. Bruno a emménagé à Seneffe il y a quelques mois, sur la chaussée de Nivelles plus précisément. Le hic: la voirie à cet endroit est dans un très mauvais état. "Il y a des nids de poule partout et du rafistolage ça et là", explique-t-il.

La voirie en question n'est pas la seule de notre réseau routier à être endommagée. Ce qui pose problème à Bruno, ce sont les nuisances qui se répercutent sur les habitants: "Ça fait beaucoup de bruit et la nuit, tout vibre dans la maison." Pire, le passage de véhicules irait jusqu’à endommager les habitations. Il raconte: "J'ai acheté la maison en novembre et j'ai tout refait. Maintenant, les vibrations font des fissures, je peux tout recommencer." Du côté des voisins, même constat: il faut faire quelque chose.