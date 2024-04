"Je vais me balader avec un couteau pour me protéger" : un rottweiler sème la panique à Florennes

Depuis quelques semaines, les animaux de compagnie des habitants de Florennes seraient en danger. D'après plusieurs témoins qui nous ont contacté via le bouton Alertez-nous, certains animaux ressortent des parcs blessés, d'autres disparaissent, et certains même décèdent. Mais que se passent-ils dans cette ville de la province de Namur ? Les animaux de compagnie y sont-ils en sécurité ?

Selon les témoins qui nous ont contactés, des disparitions de chats ont déjà eu lieu. Pour nos alerteurs, tout est dû à une seule et même personne. Les récits récoltés expriment une crainte à l'encontre d'un chien et de son maître, bien connus des habitants. Un habitant du quartier Notre Dame de Foy à Florennes rôderait en voiture avec son rottweiler à la recherche de proies. Selon les témoins, son plan semble simple: trouver des lieux stratégiques, comme des parcs, où son chien pourra assouvir ses pulsions sadiques sur les animaux de compagnie. Dès qu'une victime est trouvée, toujours d'après nos témoins, la porte du véhicule s'ouvre et l'attaque peut commencer : "Le chien saute de la voiture, tout excité, et se met à mordre les autres chiens présents". Pour Laetitia, habitante du même quartier, l'homme fait croire aux Florennois qu'il n'a pas la maîtrise de son animal tout en se délectant du spectacle : "Ça l'amuse de voir son chien s'attaquer aux autres. Le pire, c'est qu'après, il reprend son chien normalement alors qu'au début, il fait mine de ne pas savoir le tenir", confie-t-elle.

Le rottweiler aurait à son actif cinq attaques connues, quatre petits chiens et un maître de 68 ans. Le vieil homme se serait fait attaquer en voulant protéger son Cavalier King Charles du molosse, mais en vain, son petit chien est mort à la suite des morsures, tandis que le sexagénaire en est ressorti avec plusieurs blessures. Les Florennois qui ont tenté tant bien que mal de faire appel à la police redoutent de rencontrer l'agresseur : "Les autorités disent que c'est une bagarre d'animaux, qu'ils ne peuvent rien faire. Beaucoup de personnes, ici, veulent faire justice eux-mêmes. Moi-même, je vais me balader avec un couteau pour me protéger" nous raconte notre témoin Laetitia.

Réaction de la ville

Selon les policiers, le propriétaire du chien respecte le règlement général de la police administrative en mettant une muselière à son chien. Stéphane Lasseaux, le bourgmestre de la ville, attend encore d'autres informations de la police, mais pour lui, il a fait tout ce qui était légalement possible pour que la situation s'améliore.

Pour qu'il y ait une réelle sanction, les victimes devraient aller porter plainte auprès de la police afin que les informations puissent être envoyées à l'agent sanctionnateur communal qui, à ce moment-là, pourrait appliquer une amende.

Un bon chien pour un mauvais maître

Afin d'encadrer correctement un chien, il faut un environnement sain. Jérôme Obbiet, éducateur canin, explique qu'il est possible de rééduquer un animal par un conditionnement pavlovien : "On utilise des techniques de peur pour casser le réflexe comportemental d'agressivité. Ensuite, nous allons renforcer l'animal avec de la positivité en le présentant à d'autres types de chien". Pour ce comportementaliste, aucun chien n'a une nature dangereuse. C'est toujours en fonction du maître et de l'environnement familiale.