"J’étais sidéré", Daniel voit son contrat d’assurance voiture résilié sans raison

Depuis trois ans, un septuagénaire originaire de Pont-à-Celles paye une assurance auto et incendie chez Yuzzu, anciennement Touring Assurances. Après de nombreuses années et aucun accident au compteur, l’assureur a pourtant décidé de rompre son contrat…sans réelle justification. Que décrète la législation en la matière ?

En 2021, suite à l’achat d’un véhicule flambant en neuf, Daniel se met en quête d’une nouvelle assurance. Sur conseils d’amis et de membres de sa famille, il déserte son ancienne compagnie et passe chez Yuzzu. « Plusieurs connaissances me l’avaient vivement recommandé. Avec cette agence, j’avais droit à une omnium supplémentaire pour un prix similaire. Au niveau financier, l’offre s’avérait très intéressante », raconte-t-il. Mais, fin janvier de cette année, une nouvelle inattendue le renverse presque de sa chaise. L'assureur met subitement fin à son contrat par un mail de quelques lignes. « J’étais sidéré. Ils ne m’ont donné aucune raison pour justifier cette décision », explique l’Hennuyer.

Zéro égratignure