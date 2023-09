Johnny investit dans une poussette pour chien afin de rentrer dans toutes les galeries commerçantes: il est aujourd'hui "scandalisé"

Pour pouvoir se promener avec son chien partout, Johnny et Marisa ont investi dans une poussette. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'après deux semaines d'acquisition, on leur a refusé l'accès d'un centre commercial. Le propriétaire de l'adorable Beagle a appuyé sur le bouton orange "Alertez-nous" pour pousser un coup de gueule.

Johnny est "dépité". Heureux propriétaire d'un Beagle nommé "Happy" depuis douze ans, il a récemment été confronté à une situation dont il cherche encore le sens. Consciencieux et respectueux, Johnny a cherché une solution pour pouvoir se balader avec son épouse et son chien où il le souhaitait. "Quand on va se promener, un peu partout, on le prend avec nous et dans certaines galeries, il ne peut pas rentrer", nous raconte-il. Quand ce cas de figure se présente, alors le proprétaire reste en dehors des boutiques pendant que sa femme "fait son shopping". "On n'aime pas le laisser tout seul à la voiture ou à la maison", précise-t-il. L'investissement déçu de Johnny

Afin de pouvoir continuer ses escapades avec son épouse tout en gardant Happy avec eux, Johnny a donc investi dans une poussette pour chien. "Avant d'entrer dans la galerie, on le met dans la poussette et la poussette est fermée, il ne sait pas sortir", explique-t-il. Et si ce dispositif convainc la plupart des gérants de boutiques de laisser entrer Happy et sa poussette dans les établissements, ce n'est pas le cas de tous. "Nous sommes allés dans un magasin de vêtements dans lequel ma femme va souvent jusqu'à ce qu'un agent de sécurité nous interpelle et nous disent que les chiens sont interdits", se souvient Johnny. Même en poussette? "Oui même en poussette, cela ne change rien." Aujourd'hui, Johnny fait part de son coup de gueule. Celui qui se dit "scandalisé" ne comprend pas pourquoi la poussette contenant son chien ne peut entrer partout. "Il est assis, ne fait rien de mal, il ne salit rien, ne court pas partout, il n'est pas rempli de chocolat comme peuvent l'être certains enfants!", s'offusque le maître, persuadé que certaines boutiques préfèrent un chien en poussette qu'un enfant agité. Pas de chiens en magasins, sauf...

Contacté, le centre commercial montois qui a refusé l'accès à Happy est clair et ferme sur ses positions. "Même si nous aimons nos amis à quatre pattes, le règlement d'ordre intérieur fait partie du bail et nous n’avons pas le droit de le modifier. Seuls les chien-guides sont autorisés au sein de notre galerie", nous répond-on. "De plus, des stickers sont clairement affichés sur les portes d'entrée et à l'intérieur de la galerie." Pas de souplesse envisagée, donc, même si le chien n'est pas à même le sol et n'est pas lâché dans les rayons. En Belgique, pour une question d'ordre sanitaire, les chiens sont interdits dans les magasins et d'autant plus dans les magasins d'alimentation. Cependant, certains gérants acceptent effectivement nos compagnons. Cela reste à la discrétion du commerçant, qui devra néanmoins afficher clairement s'il accepte, ou non, les chiens dans son établissement. Le centre commercial des Grands Près applique donc minutieusement la loi, et autorise exceptionnellement l'accès aux chien-guides comme la législation le spécifie.

Trois questions à Sophie Tennstedt, vétérinaire dans le Hainaut Est-ce une bonne chose de promener son chien dans une poussette? "Ni oui ni non. Promener un chien tout le temps dans une poussette, s'il s'agit d'un vieux chien qui a des difficultés comme une hernie discale, ça peut être une bonne idée. Pour un jeune chien en pleine forme, j'aurais plutôt tendance à déconseiller la poussette parce que le chien ne va pas pouvoir se muscler ni faire ses ongles de façon optimale, et surtout il sera beaucoup moins bien sociabilisé vis-à-vis des humains comme des autres chiens. Balader tout le temps un chien qui n'a pas de problème médical dans les bras ou en poussette n'est pas une bonne chose à mon sens. On voit souvent en consultation vétérinaire des petits chiens toujours tenus à bras devenir très agressifs dès qu'ils sortent des bras du propriétaire, parce qu'ils sortent du cocon..." Accrocher son chien devant un magasin, bonne ou mauvaise idée?"Encore une fois, ni oui ni non. Laisser un chien attaché devant un magasin, en fonction du caractère du chien, ça peut être considéré comme une punition par l'animal. Pour le chien qui n'est pas habitué, ça peut être un peu traumatisant... Aussi, laisser un chien sans surveillance, cela veut dire que s'il y a un autre chien ou un enfant qui approche, il peut prendre peur et avoir une attitude de défense qui peut parfois passer par la morsure. Je conseille aux propriétaires de rester super vigilants et de trouver une autre personne qui les accompagne pendant leurs courses pour rester dehors avec le chien pour le rassurer ou de laisser le chien à la maison pour les petites courses qui ne prennent pas trop de temps. Par contre, effectivement, je ne conseille pas de le laisser seul dehors, même s'il n'est pas agressif." Auriez-vous des conseils pour Johnny qui a peur de laisser son chien seul à la maison? "Mon principal conseil, c'est d'habituer le chien à être seul dès qu'il est tout petit. Ne jamais se séparer de son chien pour l'avoir toujours avec soi, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que le chien apprenne à rester un peu seul. Le chien descend du loup et les bébés loups, quand ils ont un certain âge, restent seuls dans la tanière pendant que la maman et le papa chassent pour ramener à manger... et ça ne les traumatise pas. Si on habitue un chien à être seul, de manière progressive, il sera ensuite heureux d'être un peu seul quand les maîtres sont au travail. Mon deuxième conseil est de déculpabiliser. Non, votre chien n'aura pas l'impression d'être abandonné si vous l'habituez à ça. Si vous pensez que laisser son chien un peu seul est de la maltraitance, sachez que c'est faux. Ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Les chiens que l'on voit stressé suite à de l'anxiété de séparation sont des chiens qui n'ont pas été éduqués à l'absence et qui ont tendance à se manifester quand le maître part en détruisant ou en faisant des vocalises: ça, ça dépend de la responsabilité du propriétaire. Par contre, ne laissez pas le chien seul dans la voiture!"