La décision de cette Haute École agace des élèves, mais elle assume: "C'est une opportunité supplémentaire"

L'étudiant de 4e Bac nous explique qu'au long de son cursus, les parties théoriques de ce brevet ont été abordées, mais "on n'a jamais été évalué pratiquement sur la réanimation. À chaque fois, on est passé dessus, mais rapidement", ajoute-t-il.

La décision de ce changement est avant tout une "cohérence pédagogique", affirme l'établissement. Depuis 2016, les études pour devenir infirmier ont subi un gros changement : de trois ans, le bachelier est passé à quatre. Il a donc fallu faire des ajustements, et des évolutions ont toujours lieu d'être pour proposer le cursus le plus cohérent.

L'établissement, qui possède des sites à Louvain-la-Neuve, Ixelles et Woluwe, tient à préciser que cette formation n'est pas la seule qui forme les étudiants aux techniques de réanimation dans leur cursus. "Les techniques de réanimation font partie intégrante du cursus de base de la formation Infirmier en Soins généraux. À la HE Vinci, ils sont enseignés dans le cadre de plusieurs unités d’enseignement, dès le BAC1 et aussi en 3ème année et permettent aux étudiantes et aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires dans ce domaine", assure l'établissement dans un communiqué.

La Haute École est donc confiante sur les capacités de ses étudiants de 4ème bac 2023-24 à assurer dans toutes les situations propres à leur futur métier.

Face aux craintes des étudiants, la direction leur répond que tous ceux qui feront une spécialisation après leur bac auront cette formation. "Mais quid des autres ?", se questionne Pierre-Adrien. Une question qui restera sans réponse de la part de la Haute École.

Bon à savoir

Tout le monde peut avoir accès à cette formation qui permet de sauver des vies. Il suffit de s'y inscrire sur le site de la Croix-Rouge.