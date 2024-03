"La situation est catastrophique": Lucien et Etienne, membres de la police fédérale, dénoncent l'état de leurs bâtiments

Des membres de la police fédérale dénoncent l'état "extrêmement préoccupant" de leurs bâtiments à Liège et à Auderghem. Selon eux, un "désinvestissement chronique" a provoqué une dégradation importante de leur lieu de travail ces dernières années. Thierry Belin, le secrétaire national du syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS), tire la sonnette d'alarme. La Régie des Bâtiments, consciente de la situation, dresse un état des lieux.

"On se sent abandonnés". Lucien (prénom d'emprunt) travaille à la police judiciaire fédérale de Liège depuis une dizaine d'années. Passionné par les enquêtes sur les escroqueries et le grand banditisme, le trentenaire s'inquiète aujourd'hui fortement face au délabrement des bâtiments dans lesquels les forces de l'ordre doivent exercer leur profession.

Lucien dresse une liste non-exhaustive des dégradations visibles au quotidien.

"Il y a un manque de sanitaires. Des collègues se trouvent dans des bureaux où les luminaires ne fonctionnent pas, car on ne trouve pas les néons adéquats, ils coûtent trop cher. Il y a deux douches pour 300 membres du personnel. C’est assez difficile au quotidien, car après certaines interventions comme le démantèlement de plantations de cannabis, on a transpiré et il y a de fortes odeurs. Et quand on rentre, il n’y a pas assez de douches. On nous dit aussi interdiction d’utiliser un frigo ou une machine à café personnelle sous prétexte que ça va faire sauter les plombs, car l’électricité n’est pas aux normes... Il y a également de l’amiante, mais malheureusement, ça n’est pas suivi comme la réglementation l’impose. Des collègues vivent un stress permanent et sont dans des infrastructures qui sont en état de délabrement avancé. C’est un danger pour la santé."

Le policier estime que ses collègues et lui doivent actuellement travailler dans des conditions "quasi-inhumaines". "Je pense que dans le privé ou d’autres infrastructures publiques, personne ne l’accepterait. Comme beaucoup de collègues, on fait ce métier par choix et par vocation. Tout doucement, cela donne envie de quitter ce boulot. Dans quel monde est-on ? On est là pour les citoyens et avancer dans des enquêtes. C’est ce qui nous permet de tenir le coup."