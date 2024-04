Ma fille a raté son permis parce qu'elle n'avait pas désembué les vitres, est-ce une raison valable ?

Enzo, nous a alerté via notre bouton orange. Sa fille a raté son permis de conduire pratique, pour une raison un peu surprenante : elle n'a pas désembué ses vitres. Alors est-ce une raison d'échec valable ?

Ça peut paraître surprenant. Mais effectivement, ne pas désembuer correctement les vitres avant de prendre le volant, c’est une faute qui peut vous faire rater le permis. Nous avons posé la question à un instructeur qui fait passer les examens. Celui-ci explique que tout dépend des conditions climatiques et de la visibilité.

Imaginons la situation suivante. Il y a de la buée dans tout l'habitacle, on ne sait pas voir correctement, et donc assurer la sécurité des autres usagers.

Le conducteur démarre et ne fait pas ou ne sait pas faire fonctionner la ventilation. Dans ce cas, cela peut mener à l’échec.