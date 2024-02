Michel écope de 68 euros d’amende car… il a traversé 2 secondes avant le passage au vert : "C’est de l’excès de zèle !"

Seulement, il regrettera de n’avoir pas pris son mal en patience quelques secondes de plus. En effet, un agent de police passait par là au même moment. "Il m’a interpellé de manière ironique en me disant que j’avais gagné au loto. Je pensais que c’était une blague !"

Une blague, car ce qui arrive aura fait que Michel rira… jaune. "Il m’a épinglé et m’a dit qu’il allait me mettre une amende pour avoir traversé au rouge. Je ne me suis pas laissé faire, car j’estime qu’il y a des choses bien plus importantes à régler que ça, mais il m’a menacé de me mettre les menottes si je ne sortais pas ma carte d’identité".

Quelques semaines plus tard, Michel recevra l’amende dans sa boîte aux lettres : "Je dois payer 68 euros pour ça. Je payerai l’amende, mais ça me semble vraiment exagéré".