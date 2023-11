Mina Blue est chanteuse de rue à Bruxelles: lors du dernier contrôle de police, son matériel lui a été confisqué

S'il vous arrive de vous promener dans les rues du centre-ville de Bruxelles par beau temps, il est probable que vous ayez déjà entendu la voix de Mina Blue. Reconnaissable à sa crinière bleue, l'artiste reprend les tubes des plus grandes célébrités, d'Adele à Miley Cyrus. Mais il y a quelques jours, un contrôle de police a mis ses activités à mal.

La police est intervenue pour contrôler la chanteuse et lui confisquer son matériel à la suite de plaintes venant de plusieurs riverains. D'après le communiqué que nous avons reçu de la police, Mina Blue "n'avait pas d'autorisation de la commune et elle utilisait un amplificateur sur la voie publique (ce qui est interdit, NDLR). Ses instruments ont été confisqués pour six jours."

Comme dans la plupart des grandes villes du pays, les artistes de rue doivent disposer d'un permis pour jouer à Bruxelles. Un permis qui s'obtient en passant une audition devant deux agents de la commune. Le but de ce petit test est avant tout de s'assurer que les candidats savent chanter et possèdent un répertoire assez varié. "Une fois 'Bella Ciao', c'est sympa, mais 60 fois dans une heure, c'est un peu beaucoup", résume un employé de la commune. Cette année, la ville de Bruxelles a traité environ 450 demandes, une seule a été refusée.

Pour ce qui est de l'interdiction d'utiliser un amplificateur pour chanter, Mina Blue a du mal à comprendre. Pour elle, "c'est contraire à la musique. Je ne trouve pas le sens".