"Mon fils s'en rapproche…": le papa de Tyméo, 9 ans, le soupçonne d'avoir des comportements de psychopathe, il est complètement démuni

Kevin nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Le père de famille est perdu. Son fils de 9 ans souffre de retard mental et présente des troubles du comportement. Il est menaçant et parfois violent, son entourage a peur "que ça dérape".

L'enfant s'en est pris à son rongeur qu'il a "laissé pour mort". Kevin ne sait pas quoi penser, il est très inquiet et se sent démuni: "J'ignore s'il réalise ce qu'il fait." Ce que dénonce ce papa, c'est le manque de structures qui puissent le soutenir: "Je mène ce combat depuis neuf ans et on ne nous aide pas. On appelle à l'aide, mais rien."

"J'ai regardé des reportages sur les psychopathes et mon fils s'en rapproche sur plusieurs points", révèle Kevin dépité. Ce jeune père de trois enfants ne s'en sort plus avec le plus jeune. Tyméo, 9 ans, souffre de retard mental et présente des troubles comportementaux. Le papa raconte: "Il aime pousser les gens à bout. À l'école, ça ne se passe pas bien, il est méchant avec les autres enfants. Parfois, il menace de tuer tout le monde. C'est allé crescendo. Ça a toujours été des paroles jusqu'au jour où il est passé à l'acte avec son cobaye."

Du côté de l'Aviq (Agence wallonne pour une vie de qualité), on suggère à Kevin de prendre rendez-vous avec un bureau régional pour "dresser les besoins spécifiques de Tyméo". "L'idée n'est pas de le faire entrer dans une case, mais de construire un projet autour de lui pour qu'il puisse évoluer et s'épanouir", explique la porte-parole Lara Kotlar. Il va falloir tout reprendre depuis le début avec tous les acteurs qui gravitent autour du jeune garçon.

Nous avons rencontré des professionnels du secteur qui confirment cette tendance. Un rendez-vous avec un pédopsychiatre dans des délais courts, c'est pour ainsi dire impossible actuellement. Ce simple constat ne permet pas à Kevin de dormir tranquille: "Je suis inquiet, j'ai peur pour sa sécurité. Notre situation pourrait déraper à tout moment." Tyméo a caché des couteaux sous son lit, l'école ne peut plus le garder, il se frappe… les histoires se suivent et se ressemblent, mais la famille est dans une impasse. Ils ont déjà eu des échanges avec différents services d'aide, mais selon eux, rien n'a été concluant pour diverses raisons.

C'est une première étape. Il sera ensuite toujours question, dès que possible, de consulter un pédopsychiatre qui pourra établir un diagnostic. Voici comment cela se passe: "On reçoit les parents et l'enfant, on leur demande de décrire ce qu'il se passe. On demande aussi de décrire les réactions que les parents ont quand l'enfant est agressif ou provocant. Ça se passe dans le dialogue. Ensuite, il existe aussi des examens complémentaires (de concentration, de mémoire…) pour voir comment l'enfant se situe par rapport à la moyenne", expose Éric Picard, pédopsychiatre. Cela va permettre, dans un premier temps, d'"aider la famille à comprendre. À ne pas avoir des exigences trop importantes et à être suffisamment soutenante pour l'enfant".

Pour le reste, c'est au cas par cas. Et dans celui de Tyméo, le retard mental est aussi un élément à prendre en compte. Le spécialiste explique que lorsqu'un enfant de trois ans, par exemple, parle de tuer, il ne se rend peut-être pas compte de ses propos. Et avec son retard, même si Tyméo a 9 ans, il y a une possibilité qu'il se comporte comme un enfant plus jeune. C'est une donnée parmi d'autres. Seul le diagnostic complet permettra à l'entourage d'avoir les réponses qu'il cherche.

Une fois ce diagnostic établi, il est transféré à l'Aviq pour pouvoir imaginer la suite.