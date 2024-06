Ma fille ne peut pas passer ses examens à cause d'un nombre d'absences trop important: est-ce autorisé de lui interdire ?

L'année scolaire se termine et pour de nombreux enfants, les examens se rapprochent. Sauf pour la fille de Laurence, qui ne peut pas les passer. La raison ? L'enfant, en 5e secondaire, a accumulé trop de jours d'absences injustifiées, à savoir, 21 demi-journées au total. Prévenue par courrier, la maman se demande si cette décision est légale. Laurence nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous".

Quelles sont les règles?

Dans le cas des absences injustifiées, ce sont des règles communes à toutes les écoles. Et ça dépend de la Fédération Wallonie Bruxelles. Il faut respecter le principe de l’obligation scolaire. Toute absence, justifiée ou pas, est notifiée et enregistrée par l’établissement. Si on atteint un certain nombre d’absences, cela peut avoir des conséquences sur la scolarité.