"Honteux": Bernard se gare dans une zone de parking autorisé et reçoit une amende de 58 euros

Appelé pour intervenir chez un client à Dilbeek en Brabant Flamand, il stationne son véhicule sur la chaussée de Ninove : "Cette chaussée est bordée de places de parking permettant le stationnement et c’est signalé par un panneau avec une lette P en blanc sur fond bleu. J‘ai garé ma camionnette sur une place laissée libre et j’ai mis mon disque de stationnement (alors qu’il n’était pas nécessaire) et j’ai fait en sorte de ne pas être sur la piste cyclable ni sur la chaussée". Malgré toutes ces précautions, Bernard reçoit donc une amende à payer dans les 30 jours.

A bientôt 63 ans, Bernard travaille comme indépendant depuis 37 ans. Sa spécialité: les cheminées. Pour exercer son activité, il arpente les routes du Brabant wallon et de Wallonie, mais aussi de Bruxelles et de ses alentours. Alors qu’il met un point d’honneur à respecter les règles de stationnement, il a la surprise de recevoir il y a quelques jours un PV de 58 euros.

Persuadé d’avoir tout fait dans les règles, Bernard ne comprend pas, il décide donc de se rendre dans un commissariat de son quartier à Braine-l’Alleud. Il raconte que sur place, les agents sont également étonnés de ce procès-verbal. Après de longues recherches, ils finissent par trouver la raison de cette amende : "La lettre P (ndlr : sur les panneaux de stationnement à fond bleu) autorise bien le stationnement mais uniquement pour les voitures particulières et donc pas pour les camionnettes".

L’indépendant s’insurge contre cette "exclusion": "Je râle et je trouve cela honteux". Il se demande en outre ce qu’il doit faire lorsqu’il se rend chez un client pour ne pas être garé trop loin et éviter de recevoir une amende.

Bernard pointe : "Je travaille avec d’autres indépendants et personne ne connaît ce règlement. Même la police de mon entité a dû chercher… ". Une frustration qui s’ajoute aux autres difficultés rencontrées par le professionnel lors de ces trajets : "On a le plan Good Move à Bruxelles, la zone 30 et le prix du parking qui a explosé". Ce qui lui fait penser que "bientôt plus personne ne voudra travailler dans la Région bruxelloise".