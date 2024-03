"Nuisances et odeurs intolérables": l'extension d'une porcherie à Burdinne fait craindre le pire aux riverains

Partager:

Un projet d'extension de porcherie à Marneffe, dans la commune de Burdinne, ne passe pas chez les villageois. Un éleveur de porcs souhaite augmenter sa capacité de 2000 à 5000 porcs. Une réunion importante entre entrepreneur et citoyen a déjà eu lieu, mais la pilule ne passe pas. "Pollution des terres et des nappes phréatiques", "odeurs intolérables", "lisier pollué par les antibiotiques et les hormones de croissance"... Quels sont les risques réels d'une telle extension et que dit la réglementation ?

La porcherie de Marneffe souhaite construire un deuxième bâtiment. C'est en tout cas la volonté de Dewyse&Co, l'entreprise derrière le projet. Son représentant, Quentin Dendauw, présent car monsieur Dewyse ne parle pas bien français, était sous le feu des critiques lors de la réunion d'information - légale - organisée avec la centaine de riverains mi-février. Ce projet représenterait "tout ce qui va à l'encontre du respect des animaux, de la planète et de notre alimentation", selon un collectif de citoyens par voie de communiqué. "Le projet a été présenté de manière très très floue", explique Sabine Gillmann, habitante de Marneffe et membre de Participe Présent Burdinne, un parti de l'opposition au niveau communal. "On ne promeut absolument pas ce genre de productions animales, car écologiquement, c'est une catastrophe et ce n'est pas encourager les filières locales", ajoute-t-elle. "Un animal qui ne voit même pas le ciel, qui n’est même pas sur 1 m²… On ne veut pas promouvoir ce type d'élevage".

Pourtant, du côté de Dewyse&Co, Quentin Dendauw, l'actuel conseiller technique dans l'élevage des 2000 porcs, assure qu'il y aura des retombées économiques sur toute la chaîne de production : "La nourriture sera à plus de 80 % en provenance d'Andenne, 90% du cochon sera pour la consommation belge ou des pays limitrophes. La plupart des cochons seront tués à Aubel et le lisier servira aux agriculteurs de la région", affirme-t-il. La porcherie telle qu'elle est actuellement ©RTLinfo Le lisier, l'or brun que personne ne veut près de chez lui Le lisier, ce mélange liquide d'excréments d'animaux, utilisé comme engrais, les riverains n'en veulent pas : "10.000 porcs par an (5000 porcs de capacité, deux engraissages par an donc 10.000 porcs par an, NDLR), ça fait des quantités énormes de lisier", déclare Sabine Gillmann. "Actuellement, ceux qui sont à Marneffe, ou même plus bas en fonction du vent, notent des nuisances olfactives". "On ne sait pas encore pour l'eau, mais on sait que quand on épand du lisier, l'eau du sol est impacté", ajoute la conseillère communale.

Selon Thomas Demonty, conseiller en productions animales à la Fédération Wallonne de l’Agriculture, la peur liée à une contamination des sols au lisier est infondée : "En Wallonie comme en Flandre, il y a de plus en plus contraignantes d’ailleurs. Le lisier est récupéré dans des cuves afin qu'il ne soit pas répandu dans l’environnement ou dans les ruisseaux. On va étendre ça sur les terres agricoles avec des normes (pas plus de x kg d’azote sur les prairies…). C’est extrêmement cadré". La porcherie telle qu'elle est actuellement ©RTLinfo Cadre légal extrêmement strict Un inventaire préalable à la délivrance du permis d’urbanisme et environnemental de la société examinera certaines conformités - dont l’eau souterraine, la qualité de l’air, le paysage, le trafic - avant le début des travaux ; c'est ce qu’on appelle "l’étude d’incidence". Elle formulera des recommandations à la société en question afin d’améliorer tel ou tel élément.