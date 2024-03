Par choix ou par obligation, environ 25.000 Belges occupent des "habitats légers": quelle est cette pratique qui prend de l'ampleur?

Partager:

La maison que Jean louait a été vendue. Malheureusement, il n'a pas trouvé de nouveau logement et a dû trouver refuge dans sa caravane qu'il partage avec son papa de 83 ans. Ne pouvant se permettre de payer un emplacement de camping, d'autant que "c'est déjà plein", Jean s'est installé sur un parking le long de la Nationale 4, à Marche-en-Famenne. Un emplacement provisoire après s'être déjà fait chasser d'autres endroits. "Mon problème, c'est d'être ennuyé tout le temps par la police. Ne pas avoir d’aide parce que je suis vraiment abandonné de la société", déplore l'homme de 56 ans. "J'ai fait plusieurs CPAS dans plusieurs communes différentes pour demander des logements, soit un petit appartement ou une petite maison. Mais bon, on me répond chaque fois qu’il n’y a rien."

Jean se débrouille donc sans eau ni électricité, si ce n'est son petit générateur qu'il fait tourner une demi-journée. "On est quand même mieux dans une caravane que dans un carton", relativise notre témoin. "On peut se faire un peu de chauffage, on peut cuisiner, on est à l’abri du vent, mais on ne peut pas dire qu’on est bien dedans. C’est provisoire." S'il prend la situation aussi bien que faire se peut, elle lui pèse malgré tout. "Si le gouvernement ne bouge pas ses fesses pour s'occuper des citoyens, ils vont se retrouver de plus en plus à la rue".

Si Jean s'est retrouvé à habiter dans sa caravane, c'est contraint. Néanmoins, d'autres personnes ont fait le choix de l'"habitat léger" de manière volontaire. Mais bien que cette nouvelle sorte de logement soit intégrée dans le code du logement de Wallonie depuis 5 ans maintenant, certaines communes restent réticentes à accepter des yourtes, tiny houses ou des caravanes. La raison est très simple, selon Vincent Wattiez : "Ça fait peur". "On se dit : 'Non, ce n'est pas possible, c'est une maladie qui s'installe dans notre village, on ne peut pas laisser faire ça"