Aisling D’Hooghe: "Je gagne moins que mon mari footballeur en tant qu'échevine et gardienne des Red Panthers"

"Oui c’est vrai. Après, on gagne de mieux en mieux notre vie, mais c’est sûr que c’est parfait pour maintenant mais pas pour plus tard. Et d’un autre côté, je n’avais pas du tout envie d’être juste hockeyeuse, j’ai étudié, j’ai travaillé avant d’être échevine et en fait j’adore déconnecter du hockey et avoir une autre vie. Donc, je ne changerais ça pour rien au monde".

Vous avez quand même une formation de physiothérapeute, si je ne m’abuse.

"Oui exactement mais j’ai quitté la kiné".