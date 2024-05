Quand la mauvaise perception des couleurs empêche Loris d'intégrer l'armée: "Faut-il vraiment privilégier des atouts médicaux?"

Loris rêve de devenir militaire. Malheureusement pour lui, la Défense le refuse parce qu’il est daltonien. Il nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous parce qu’il se sent discriminé. Il a réussi des tests d’aptitude avec succès, mais s’étonne qu’on le refuse même pour des postes spécifiques, qui ne seraient pas impactés par son daltonisme. Il existe évidemment des critères médicaux pour entrer à l’armée. Le daltonisme peut-être handicapant dans certains métiers, pas seulement à l’armée (électricien, scientifique, policiers, etc.).

Malgré son trouble des couleurs, Loris rêve de devenir militaire. "J’ai pour but de contribuer à la protection et à la défense de mon pays. J’aimerais aider les gens au quotidien. Malheureusement, mon daltonisme fait que j’ai été rejeté de l’armée définitivement. Pour certains postes, mon travail ne sera pas affecté par ma vision des couleurs. Ce que je ne comprends pas, c'est que je suis complètement refusé alors que certains postes pourraient me convenir."

"En février, j’ai passé la première série de tests pour rentrer à l’armée. Il y avait d’une part des tests intellectuels, que j'ai réussi avec beaucoup de facilité (15/20 et 18.7/20 ) et d’autre part, des tests médicaux. Étant daltonien, je savais très bien que certaines fonctions à la Défense ne sont pas disponibles pour moi. Mais qu’elle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis vu exclu de tous les postes", assure-t-il. "Faut-il vraiment privilégier des 'atouts médicaux' plus que stupides plutôt que des compétences?", s'interroge-t-il.

"Cette décision est basée sur des critères médicaux repris sur une liste officielle, gérée par un arrêté royal, qui détermine exactement les critères pour lesquels on peut laisser venir quelqu’un à la Défense. Malheureusement, le daltonisme est repris sur la liste et va poser un problème pour l’engagement. Le trouble des couleurs est effectivement assez important. Il faut comprendre que les systèmes d’armes utilisés à la Défense requièrent une visibilité optimale. Les codes couleurs existent également dans certaines pratiques de l’armement (l’arme, l’avion…)."

Il est possible que l’intéressé puisse faire appel

Les critères sont-ils adaptés aux différentes fonctions au sein de l'armée ? "Il y a des critères de base au niveau médical qui doivent être analysés. Si un critère pose un problème, il y aura une analyse objective par un groupe de personnes, qui va quand même voir s’il n’y a pas une place qui peut convenir à l’intéressé. Si je regarde l’aspect technique et la réglementation, il est possible que l’intéressé (Loris) puisse faire appel, mais en venant avec une proposition pour occuper une autre fonction. Il faut voir si les besoins se font sentir à la Défense et analyser si la place est disponible ou pas, en fonction de la gravité de la pathologie."

Au total, il existe une quarantaine de critères médicaux officiels pour rentrer à l’armée. Le trouble de la vision des couleurs en fait donc partie.

Prenons l’exemple d’un équipement (voir photo ci-dessous). Voici comment la majorité de la population le perçoit (à gauche). Et voici comment un daltonien pourrait le voir (à droite).

On estime aujourd'hui que 8% des citoyens, essentiellement des hommes, sont daltoniens. D’autres métiers leur sont par ailleurs refusés: électricien ou pilote d’avion notamment. Le trouble des couleurs peut être handicapant. "Il faut discuter avec l’employeur éventuel pour savoir dans quelle mesure le métier est accessible, avec certaines restrictions ou pas, selon le degré de dangerosité lié à l’activité professionnelle", ajoute l’ophtalmologue Anne Cornez.

Les critères de la Défense n’ont plus évolué depuis 20 ans, et heureusement pour Loris, celui du daltonisme pourrait être revu et pourrait ne plus être un critère d’exclusion. "Car on considère que, maintenant, il y a suffisamment de moyens techniques pour, par exemple, mieux visualiser les couleurs. Ces moyens existants, certains emplois pourraient être potentiellement effectués par des daltoniens", annonce Lionel Famerée, médecin lieutenant-colonel et chef du centre médical d'expertise.

Les critères concernant l’asthme et la scoliose devraient aussi être revus. Ces assouplissements devraient entrer en vigueur d’ici deux ans.