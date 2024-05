"99 centimes par kilomètre": une société peut-elle facturer le déplacement du technicien pour un dépannage?

Richard nous a écrit via le bouton orange Alertez-nous à propos d’une facture qu’il juge "étonnante". La société qui est venue faire un dépannage à son domicile lui a facturé plusieurs choses, notamment les frais de déplacement du technicien et le déplacement jusqu'à chez lui. La facture, très salée, étonne Richard, mais l’entreprise est-elle dans son droit ?

Pour bien comprendre, voilà en détail les montants facturés : 0,99 € par kilomètre HTVA, pour le déplacement de l’ouvrier, aller-retour jusqu’à chez lui. L’entreprise a aussi rajouté le temps de trajet du technicien: 77 € par heure HTVA.

Légal dans certains cas

Cette pratique est-elle légale ? Nous avons posé la question au SPF Economie, qui répond par l’affirmative. "De tels frais peuvent être répercutés", mais à une condition, et c’est crucial. Le client doit être informé au préalable, de manière claire et non équivoque. C’est crucial parce que ça permet de conclure un contrat en prenant en compte toutes les dépenses.