Samantha se fait voler son vélo électrique dans un parking SNCB à Enghien: "On prône la mobilité douce mais on ne met rien en place pour la sécurité"

Samantha déplore un manque de sécurité après le vol de son vélo électrique à la gare SNCB à Enghien. Le bourgmestre Olivier Saint-Amand assure que les vols de vélo n’y sont pas plus fréquents qu'ailleurs. Néanmoins, le parking de la gare reste un point sensible.

Ce n’est pas l’avis du bourgmestre Olivier Saint-Amand. "Les faits de vol de vélo ne sont pas plus importants à Enghien que dans les autres communes. Les statistiques de la Police montrent que ce phénomène n'a pas une occurrence exceptionnelle chez nous", affirme-t-il.

Samantha s’est fait voler son vélo électrique sur le parking de la SNCB d'Enghien. Le voleur a masqué la caméra de surveillance avec un torchon, puis scié l'infrastructure métallique à laquelle le vélo était attaché avec un cadenas. Au-delà de ce vol, Samantha estime que le problème des vols de vélo affecte sa commune plus globalement : "Cela fait des années que la sécurité pour les vélos doit être revue à Enghien", nous écrit-elle via le bouton orange Alertez-Nous.

En 2022, 30 691 vols de vélos ont été signalés à la police en Belgique. Cependant, une partie seulement de ces vols est officiellement déclarée. On estime que près de 100 000 vélos disparaissent réellement chaque année dans notre pays. Pour la zone de police qui couvre les 6 communes d'Enghien, Brugelette, Chievres, Jurbise, Lens, le commissaire Hars nous indique que 29 vols de vélo ont répertoriés en 2022, 44 en 2021 et 35 en 2020.

"On prône la mobilité douce, mais on ne met rien en place pour la sécurité des vélos", déplore encore Samantha. De son côté, le bourgmestre d’Enghien affirme que la Ville "a pris des initiatives, avec les services de police, pour lutter contre ce phénomène". Il évoque une opération de sensibilisation aux gestes de prévention organisée au mois de mai par la police, en lien avec la plateforme d’enregistrements de vélos "My Bike".

Pour rappel, "My Bike" est une plateforme d’enregistrement des vélos lancée au mois d’avril 2024 par les pouvoirs publics. Elle permet d’identifier son vélo à l’aide d’un sticker muni d’un QR code. En le scannant, on peut vérifier si le vélo est déclaré comme volé et le cas échéant, contacter son propriétaire anonymement.