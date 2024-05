Le système d'enregistrement Mybike populaire surtout auprès des Flamands

Un mois après le lancement du système d'enregistrement Mybike, le plus grand nombre d'autocollants anti-vol ont été commandés en Flandre, ressort-il des chiffres du département flamand de la Mobilité et des Travaux publics.

Tous les citoyens de plus de 13 ans peuvent s'enregistrer sur mybike.belgium.be pour recevoir un autocollant avec un QR code qu'ils peuvent coller sur leurs vélos. L'autocollant vise à lutter contre les dégradations et le vandalisme. Mybike a pour ambition de diminuer le risque de vol et de recel ainsi que d'augmenter les chances de retrouver un vélo volé.

Depuis son lancement en avril, 27.958 vélos ont été enregistrés, dont 19.865 en Flandre, détaille le département flamand dans un communiqué.