Sébastien veut faire réparer son smartphone de moins de 2 ans: garantie refusée, on lui demande 750€

"Je ne vois pas ce qu'on peut faire, nous, pour nous défendre. Si on n'est pas d'accord avec le devis, il y a très peu de gens qui nous écoutent. On m'a répondu 'ah non, les techniciens l'ont décidé, donc c'est comme ça'. On n'a pas d'explication, pas de conversation, rien du tout", déplore-t-il.

Difficile de dire si, oui ou non, Sébastien est réellement fautif dans le dysfonctionnement de son appareil. Plusieurs témoignages sur internet font état du même problème avec l’écran de ce modèle.

Cependant, un dommage est clairement visible sur le téléphone, ce qui pourrait expliquer le diagnostic de la société. Cet argument peut-il suffire pour refuser d'appliquer la garantie ? "Si le défaut n’a aucun rapport avec les griffes, le vendeur est tenu d’appliquer la garantie légale", répond le SPF Economie sur son site internet.

Sébastien a la possibilité de refuser ce devis. Dans ce cas-là, son smartphone sera retourné, non réparé,vers le point de vente, gratuitement. Il peut aussi décider de l'abandonner, gratuitement aussi, l'appareil sera alors recyclé.

Pourquoi la garantie n'est-elle plus applicable ?

Lisa Mailleux, porte-parole de Test Achats, clarifie : "Si le vendeur peut prouver que le problème provient d’une utilisation fautive de la part du client, il a le droit de refuser d’appliquer la garantie. Mais il doit pouvoir le démontrer", explique-t-elle.

Si Sébastien émet des doutes quant au devis, "il peut toujours faire appel à un service de médiation. Test Achats propose également un service qui s’occupe de plaintes de consommateurs", ajoute Lisa Mailleux.

Contactés, plusieurs magasins nous ont confirmés que, pour ce genre de téléphone pliable, un devis de 700€ n’est pas étonnant. Le remplacement de la batterie et le remplacement de l’écran (flexible) peut coûter cher.

Des frais de diagnostic

Beaucoup de réparateurs de smartphones demandent des frais de devis, ou frais de diagnostic. Mais, si l'appareil est encore sous garantie : "Aucun frais (frais d’envoi, frais liés au travail et au matériel utilisé par le réparateur, frais de devis…) ne peut être demandé pour la réparation de votre appareil", explique le SPF Economie.

Il doit pouvoir récupérer son bien sans frais

Si le vendeur conclut que la garantie ne s'applique pas, et qu'il peut prouver que le problème vient d'une utilisation fautive du consommateur, le vendeur peut proposer un devis. "Si le consommateur refuse, il doit pouvoir récupérer son bien sans frais", précise le SPF économie.

En dehors des deux ans de garantie légale, le vendeur a le droit de demander des frais de devis, mais doit fournir toutes ces informations au préalable, de façon non équivoque et de préférence par écrit.

Dans le cas de Sébastien, la mention est indiquée dans les conditions de la société : "S’il désire récupérer son appareil, un montant forfaitaire 25,00 EUR lui sera facturé à titre de frais de diagnostic. S’il ne désire pas récupérer son appareil, il peut simplement en abandonner inconditionnellement et irrévocablement la propriété à **** et ce, sans frais supplémentaires".

Beaucoup d’autres réparateurs facturent aussi le diagnostic et les prix varient. Il s’agit donc de se renseigner sur les conditions de la société, avant de leur envoyer votre appareil.

Quelles types de garanties existent?

La garantie légale est un droit inscrit dans la loi, elle est obligatoire. "Vous y avez automatiquement droit auprès du vendeur final qui vous a vendu le bien. Vous ne devez pas la négocier. Le vendeur ne peut pas limiter cette garantie", clarifie le SPF Économie. La garantie légale est valable durant deux ans à compter de la date de prise en charge des biens. Pour faire jouer la garantie légale, le consommateur doit se munir d'une preuve d'achat.

Certains fabricants offrent aussi une garantie commerciale supplémentaire gratuite. "La garantie du fabricant ne remplace jamais la garantie légale, elle ne peut que la compléter", précise Test Achats. Cela peut-être, par exemple, un délai de garantie plus long.

Des garanties commerciales payantes existent aussi. Elles peuvent apporter des avantages que la garantie légale n'a pas, comme un délais supplémentaire, un produit de rechange pendant la durée de réparation ou ne pas avoir à prouver que le défaut existait déjà au moment de l'achat.